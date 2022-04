iPhone 14 Pro: le fotocamere sembrerebbero più grandi del previsto

Non è passato molto da quando, nel corso delle ultime settimane, molti utenti hanno anticipato il fatto che Apple dovrebbe cambiare completamente approccio con le fotocamere dei suoi telefoni, almeno per quel che concerne i dispositivi Pro della nuova serie di iPhone 14. È facile immaginare che vedremo gli smartphone arrivare sul mercato nel corso del mese di settembre 2022, e che i dispositivi avranno quindi modo di presentarsi solamente nel giro di qualche mese, ma non per questo le anticipazioni sanno farsi aspettare come gli apparecchi in questione.

In attesa del reveal ufficiale infatti, come riportato anche sulle pagine di GizChina, dei render sono emersi in rete e hanno anticipato la dimensione dei nuovi gioiellini. Parliamo ovviamente quindi di materiale non ufficiale, ed è bene aspettare prima le dovute conferme da parte di Apple e non giungere a conclusioni affrettate. Stando a quanto mostrato in questo caso, il design formato da una singola punch-hole e da una piccola fotocamera con forma a pillola sarebbe però più grande di quel che si immaginava.

Ovviamente abbiamo a che fare con pochi millimetri, i quali, nel caso in cui i nuovi render emersi risultassero veritieri, avrebbero l’obiettivo di ospitare la tecnologia del Face ID, che troverebbe spazio in questo nuovo design assieme alla fotocamera principale. A quanto pare, per il resto, ci troveremo a che fare con dei dispositivi alquanto simili a quanto visto con gli iPhone 13, seppur saranno verosimilmente presenti dei cambiamenti sul fronte dell’hardware e delle feature disponibili non indifferenti.

Non resta quindi che aspettare il reveal ufficiale che vedremo solamente dopo l’estate, sperando che questo abbia quindi presto modo di confermare l’effettivo design degli attesi nuovi modelli in fase di sviluppo nei laboratori del noto colosso del mondo della tecnologia.