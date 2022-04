Dead Boy Detectives: in sviluppo una serie TV tratta dai personaggi di The Sandman

HBO Max ha messo in sviluppo una serie TV intitolata Dead Boy Detectives, tratta da The Sandman, con personaggi già visti in Doom Patrol.

Oltre alla serie TV su Netflix l’universo di The Sandman avrà una sua ulteriore espansione con il progetto di HBO Max intitolato Dead Boy Detectives, che metterà al centro i personaggi comparsi per la prima volta nei fumetti di Neil Gaiman. La serie TV sarà sviluppata su otto episodi.

I protagonisti del telefilm saranno George Rexstrew e Jayden Revri, che interpreteranno i character di Edwin Payne e Charles Rowland, due fratelli morti che fanno amicizia con il giovane Crystal Palace. Il telefilm è stato descritto come “una detective story più cupa e acida”. Nel cast saranno presenti anche Kassius Nelson (Last Night in Soho) che farà Crystal Palace, Briana Cuoco (The Flight Attendant, Harley Quinn) che sarà Jenny, e Ruth Connell (Supernatural, Doom Patrol). I character principali hanno già fatto il loro esordio in un episodio di Doom Patrol.

Steve Yockey ha scritto l’episodio pilota di Dead Boys Detectives, e sarà anche lo showrunner del progetto. I produttori esecutivi saranno lo stesso Yockey assieme a Jeremy Carver, Greg Berlanti, e Sarah Schechter. Sono state coinvolte anche la Berlanti Productions e la Warner Bros. Lee Toland Krieger sarà il regista dell’episodio pilota.