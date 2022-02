The Sandman: una nuova immagine che mostra Dream e Lucienne insieme

Empire ha pubblicato una nuova immagine di The Sandman che mostra Dream assieme a Lucienne, oltre a nuove dichiarazioni di Neil Gaiman.

Attraverso Empire è stata diffusa una nuova immagine proveniente dalla serie TV dedicata a The Sandman, che mostra il personaggio protagonista di Dream (Tom Sturridge) accompagnato da Lucienne (interpretato da Vivienne Acheampong), che si mostra per la prima volta con il suo look.

Ecco la nuova immagine di Sandman con Dream e Lucienne.

Empire ha pubblicato anche un’intervista a Neil Gaiman in cui l’autore ha parlato di ciò che il pubblico si deve aspettare dal questa serie TV:

Dopo aver visto il primo episodio potreste dire che si tratta di un Downton Abbey con la magia; poi nel secondo inizierete a sorprendervi quando ci sarà la comparsa di Gregory il Gargoyle; e poi ci sarà il quinto episodio che sarà oscuro e traumatico più che mai, mentre il sesto sarà quello che trasmetterà più sensazioni positive.

Il cast della serie è formato da: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

E poi ancora ci saranno: Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid).

The Sandman è una produzione Netflix tratta dalla serie di fumetti di successo creata da Neil Gaiman per DC Comics. La produzione esecutiva della serie è affidata a Neil Gaiman, Allan Heinberg e David S. Goyer.