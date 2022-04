Barry Keoghan arrestato per ubriachezza molesta, se la cava con una multa

L'attore Barry Keoghan, recentemente visto in Eternals e The Batman, è stato arrestato e subito rilasciato, dopo aver pagato una multa, per ubriachezza molesta.

Barry Keoghan, giovane attore irlandese in ascesa, stavolta conquista il nome sui giornali non in virtù dei film a cui partecipa (l’abbiamo recentemente visto nel ruolo di Druig in Eternals e come Joker in The Batman) ma per colpa di una serata alcolica.

Niente di troppo grave, per fortuna: semplicemente, domenica scorsa è stato preso in custodia dalla polizia di Dublino, accorsa perché stava schiamazzando, per strada, in seguito a una sonora sbronza.

Se l’è cavata, per fortuna, con una semplice multa, dato che il comportamento era molesto solo per la quiete pubblica ma non pericoloso per l’incolumità altrui, come invece recentemente capitato al collega Ezra Miller.

