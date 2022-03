Ezra Miller arrestato alle Hawaii e rilasciato dopo aver pagato una multa

Ezra Miller in mezzo alla bufera per un colpo di testa: è stato arrestato alle Hawaii per comportamenti molesti e sanzionato dalle autorità prima del rilascio.

Ezra Miller, attore noto per i suoi ruoli nei film sui supereroi della Justice League e in quelli della saga di Animali Fantastici, ha (nuovamente) sollevato un polverone per un colpo di testa: è stato difatti prelevato dalle autorità dopo aver ripetutamente infastidito gli avventori di un bar alle Hawaii, per poi essere rilasciato in seguito al pagamento di una multa.

La notizia arriva, senza particolari clamori, da un post su Facebook della polizia locale, che lo tratta alla stregua di un qualunque cittadino nel dare la comunicazione dell’arresto e rilascio dell’attore. Come si legge nel post,

Poco dopo la mezzanotte del 28 marzo un ventinovenne in visita dal Vermont è stato arrestato e condannato per condotta disordinata e molestie dopo un incidente in un bar di Hilo.

𝗩𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗔𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝗶𝘀𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗛𝗮𝗿𝗮𝘀𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗛𝗶𝗹𝗼 Shortly after midnight on Monday, March 28,… Posted by Hawaii Police Department on Monday, March 28, 2022

A quanto pare, durante la serata nel bar, Miller ha ripetutamente infastidito gli avventori, sembrerebbe in seguito al karaoke di alcuni di essi, insultandoli e strappando il microfono dalle mani di una ventitreenne per poi avventarsi su un trentaduenne lì presente. Nonostante le richieste del proprietario del bar di darsi una calmata, la cosa si è risolta solo con l’avvento della polizia, che lo ha tratto in arresto e condannato per direttissima, con una cauzione di 500 dollari, subito riscossa.

Non sembra ci siano stati ulteriori strascichi giudiziari sulla questione, ma il fatto accade in un momento scomodo per la promozione dello sfortunato Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in cui è uno dei personaggi principali ed è già stato funestato da moltiplici situazioni negative e problemi fin dall’inizio della produzione. Miller, oltretutto, non è nuovo a scatti impropri e potenzialmente pericolosi: circa due anni fa aveva reagito malamente all’approccio di una donna probabilmente disturbata, bloccandola per terra e minacciandola.

