Diabolik: Giacomo Gianniotti svela che i prossimi film narreranno le origini del personaggio

Dopo un primo capitolo che ha avuto come interprete protagonista Luca Marinelli, è Giacomo Gianniotti (noto soprattutto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy) a vestire ora gli attillati panni di Diabolik nei live action cinematografici dei Manetti Bros.: in un’intervista ad Esquire svela qualche dettaglio sul suo subentro e sui prossimi film sul personaggio, che ne narreranno le origini.

Credo davvero non avrei potuto fare un cambiamento più radicale nemmeno a progettarlo: un ruolo in un’altra lingua, un personaggio degli anni Sessanta, tratto da fumetti e cattivo! Ma è proprio questo che mi ha fatto accettare.

afferma l’attore italo-canadese, che aggiunge:

È un po’ come quando c’è un nuovo James Bond. I film sono diversi e richiedono cose diverse.

Le storie adattate per i prossimi due film (girati back-to-back) saranno, a quanto pare, più ricche d’azione e inoltre:

Uno degli albi da cui saranno tratti i due film è la storia dell’origine di Diabolik, si capisce dove è cresciuto, come è nata la sua figura e tutto quello che l’ha influenzato per farlo diventare il re del terrore.

I due nuovi film non hanno ancora una data d’uscita definita, ma è probabile che il secondo arrivi in sala già quest’anno. Il primo film, dopo essere uscito lo scorso dicembre nelle sale, è ora da poco disponibile in Home Video.

Questa la sinossi della pellicola:

Nell’immaginaria città di Clerville degli anni ‘60, Diabolik è un ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità. Il criminale ha portato a segno un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della polizia. Intanto in città c’è grande attesa per l’arrivo di Lady Kant, affascinante ereditiera che porta con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello, dal valore inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino irresistibile della donna. Ora è la vita stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo.

