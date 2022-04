Diabolik: disponibili dall’1 aprile DVD, Blu-ray e DVD+BD

Eagle Pictures ha distribuito l’1 aprile l’edizione Home Video di Diabolik, il film dei Manetti Bros. che è stato proposto in DVD, Blu-Ray e DVD+BD. Le edizioni DVD e Blu-ray contengono un’esclusiva card da collezione, e la slipcase con doppio disco DVD+BD arricchita anche da una copia del fumetto n. 3 “L’arresto di Diabolik” da cui il film è liberamente tratto, oltre a due card esclusive e contenuti extra.

Ecco alcune immagini dedicate alle varie edizioni.

A sessant’anni dalla sua nascita, il Re del Terrore ideato dalle sorelle Giussani torna sul grande schermo con la nuova e fedele versione dei Manetti Bros. ispirata al terzo volume della saga di Diabolik. Impreziosito da un incredibile cast, che vede Luca Marinelli nei panni di Diabolik, la magnetica Miriam Leone in quelli dell’iconica Eva Kant e Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko, il film è animato da brani scritti e composti da Manuel Agnelli.

Nell’immaginaria città di Clerville degli anni ‘60, Diabolik è un ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità. Il criminale ha portato a segno un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della polizia. Intanto in città c’è grande attesa per l’arrivo di Lady Kant, affascinante ereditiera che porta con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello, dal valore inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino irresistibile della donna. Ora è la vita stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo.

Compralo su Amazon.it