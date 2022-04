OnePlus: il pieghevole in arrivo sarà basato sugli Oppo Find N?

Non ci sono ancora dettagli in merito ai presunti telefoni pieghevoli targati OnePlus, ma sembra che questi saranno basati sugli smartphone Oppo Find N già usciti.

OnePlus si trova in una situazione particolarmente rosea per quel che riguarda il rilascio di nuovi dispositivi. Con un evento confermato per la fine di aprile di cui non ci sono ancora dettagli, e moltissimi leak che riguardano alcuni dei futuri piani della compagnia, uno specifico smartphone ha avuto modo di attirare l’attenzione degli utenti. Si parla nello specifico di un pieghevole, che potrebbe essere basato sull’Oppo Find N arrivato in Cina.

Parliamo di un mercato particolarmente roseo, in cui moltissime compagnie stanno decidendo di entrare, e in cui colossi come Samsung hanno modo ormai da tempo di ottenere ottimi risultati. In attesa che ciò avvenga, è emerso che i pieghevoli saranno con ottime probabilità uno dei prossimi campi in cui la compagnia si lancerà. Stando a un report ripreso da NotebookCheck, il dispositivo non sarà però una vera e propria copia esatta dei Find N, seppur le compagnie siano ormai fuse l’una con l’altra e rebrand di questo tipo non siano rari.

C’è da dire che è facile quindi aspettarsi delle piacevoli novità in tal senso, considerando infatti che il Find N si configura come uno dei dispositivi presenti sul mercato, per quel che riguarda il mondo degli smartphone pieghevoli, più apprezzato dagli utenti. Per quel che riguarda tutti i dettagli in merito allo smartphone in questione, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento dedicato, che trovate a questo link.

Non abbiamo in ogni caso ancora conferme ufficiali da parte della compagnia per quel che concerne il debutto del nuovo gioiellino, come non sono infatti noti anche prezzo e luoghi in cui quest’ultimo verrà rilasciato. Non resterà quindi che aspettare maggiori novità quando finalmente il colosso avrà modo di svelare i suoi prossimi piani nel mercato dei telefoni.