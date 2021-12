Oppo Find N: il pieghevole è ufficiale, svelati dettagli e specifiche

Nel corso dell’Inno Day 2021, Oppo ha finalmente calato il sipario su un dispositivo particolarmente chiacchierato nel corso degli scorsi mesi. Parliamo dello smartphone pieghevole Find N, il quale è stato in sviluppo per 4 anni e non ha più finalmente molti segreti per gli utenti, visto che tutti i dettagli sono stati svelati.

A quanto pare il colosso ha dato vita a diversi prototipi durante il processo di realizzazione del Find N, i quali dovrebbero aver portato alla realizzazione di un’esperienza decisamente migliorata, garantita da un device resistente e pieno di potenzialità. Questo si presenta con uno schermo AMOLED da 5,49 pollici, con un pannello primario E4 AMOLED da 7,1 pollici che offre 1000 nits di luminosità e un totale di 120 Hz, adattivi al punto da arrivare anche un solo Hz per ottimizzare il consumo di energia. Il vetro UTG e la certificazione TÜV Rheinland garantiscono invece la massima protezione.

Nonostante il peso di 275 grammi, non esattamente indifferente, la compagnia ha pensato alle sensazioni degli utenti, che non devono trovarsi affaticati quando utilizzano il device. Grazie alla nuova cerniera realizzata da parte del colosso e la nuova UI, è possibile utilizzare lo smartphone pieghevole anche con schermo diviso nel giro di un semplice swipe nella zona centrale.

Parlando delle specifiche tecniche dell’articolo, troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 888 con batteria da 4.500mAh pronta a supportare la ricarica rapida da 33 W. Vengono offerte opzioni da 8 o 12 GB di RAM e da 156 o 512 GB di spazio per l’archiviazione UFS 3.1. La fotocamera sul retro è una Sony IMX 766 da 50 MP, accompagnata da due sensori da 16 e 13 MP, con uno per i selfie punch-hole da 32 Mp a chiudere il tutto. Per il momento il debutto è purtroppo solamente per il territorio cinese, e avverrà il 23 dicembre, ma speriamo che la compagnia ci aggiorni in maniera positiva in tal senso.