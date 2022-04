Magna Graecia Film Festival 19: John Landis ospite della manifestazione

Per il Magna Graecia Film Festival 19, che si svolgerà a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto, sarà ospite il regista John Landis.

Per il Magna Graecia Film Festival 19 ci sarà un ospite d’eccezione: John Landis parteciperà alla diciannovesima edizione della manifestazione calabrese che si svolgerà dal 30 luglio a 6 agosto a Catanzaro.

John Landis sarà premiato al Magna Graecia Film Festival 19 con la Colonna d’Oro alla Carriera, e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico. Il celebre filmmaker americano avrà la possibilità di raccontare la genesi dei suoi capolavori. Parliamo di lungometraggi come Una Poltrona per Due, Animal House, e The Blues Brothers.

Proprio i The Blues Brothers saranno al centro di una proiezione speciale al Magna Graecia Film Festival, in occasione dei 40 anni dalla scomparsa di John Belushi. Ricordiamo, inoltre, che John Landis è una figura legata anche all’horror, considerando che ha diretto un cult come Un Lupo Mannaro Americano a Londra, ed è stato il regista del celebre video musicale Thriller con protagonista Michael Jackson.

Il Magna Graecia Film Festival anche in occasione della sua dicannovesima edizione proporrà una otto giorni di proiezioni e incontri con anteprime nazionali e internazionali, masterclass, performance musicali e tanti ospiti che abbracceranno idealmente tutta la città, dal mare fino al centro storico del capoluogo calabrese. Il concorso dedicato alle Opere prime e seconde italiane presenterà alcuni dei lavori più apprezzati della stagione.