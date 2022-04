Sneakerella: trailer della singolare versione Disney+ di Cenerentola

Disney ha presentato il nuovo trailer di Sneakerella, versione live action per Disney+ del mito di Cenerentola rivista e corretta in chiave moderna.

Se pensavate che la versione di Cenerentola uscita nel 2021 su Prime Video fosse folle e sopra le righe, è perché non avete ancora visto il trailer di Sneakerella, film in arrivo il 13 maggio su Disney+ che propone una visione decisamente “rimodernata” della classica fiaba.

Ambientato nella sottocultura avanguardista delle sneaker di New York City, Sneakerella introduce El (Chosen Jacobs), un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens che lavora come magazziniere nel negozio di scarpe che apparteneva alla sua defunta madre. El nasconde il suo talento artistico al severo patrigno e ai due fratellastri meschini che calpestano costantemente ogni opportunità che gli si presenta. Quando El incontra Kira King (Lexi Underwood), la figlia fieramente indipendente della leggendaria stella del basket e magnate delle sneaker Darius King (John Salley), fra i due volano scintille data la passione che li lega per le scarpe da ginnastica.

Con una piccola spinta del suo migliore amico e una spruzzata di magia del Padrino delle fate, El trova il coraggio di usare il suo talento per inseguire il suo sogno di diventare un vero designer di sneaker nel settore.

Il cast include Devyn Nekoda (Backstage) nel ruolo di Sami, il migliore amico di El; Juan Chioran (Una canzone per le Cheetah Girls) nel ruolo di Gustavo, l’amichevole vicino di El; Robyn Alomar (Utopia Falls) nel ruolo di Liv, la sorella di Kira; Bryan Terrell Clark (Hamilton) nel ruolo di Trey, il patrigno di El; Kolton Stewart (Locke & Key) e Hayward Leach (Dare and Truth) rispettivamente nel ruolo di Zelly e Stacy, i fratellastri di El.

