Fast & Furious 10: Brie Larson nel cast del film

Dopo il tentativo di riavvicinamento fallito con The Rock, Vin Diesel continua la sua “campagna acquisti” per Fast & Furious 10: dopo Daniela Melchior e Jason Momoa arriva un nuovo annuncio eclatante, ovvero quello dell’annessione al cast di Brie Larson, la Captain Marvel dell’MCU.

Yeah yeah yeah… vedete quest’angelo sulla mia spalla scoppiare a ridere e vi dite “Ma è Captain Marvel!”. Sicuramente ci sono amore e risate in questa foto. Quel che non vedete, ad ogni modo, è quale personaggio vi proporremo in Fast 10. Non avete idea di quanto sarà senza tempo e strepitosa nella nostra mitologia. Al di là della sua bellezza e la sua intelligenza… il suo Oscar…. ahah è la profondità della sua anima che aggiungerà qualcosa che non vi aspettereste ma che desiderate. Benvenuta in famiglia, Brie.