Fast & Furious: Brie Larson vorrebbe far parte del franchise

L’attrice protagonista di Captain Marvel, Brie Larson, confessa il suo rinnovato amore per le automobili e il suo voler entrare a far parte del cast di Fast & Furious.

Brie Larson è un’attrice dalle molteplici passioni e che si lancia spesso in dichiarazioni sulle stesse: è una gamer incallita (specialmente di titoli Nintendo) ma scopriamo ora essere anche un’appassionata di automobili e della saga di Fast & Furious, dopo aver partecipato al nuovo (ennesimo) spot di Nissan in cui lei, Eugene Levy, Danai Gurira e Dave Bautista interpretano un film sulla falsariga di F&F, Thrill Driver.

In un’intervista, difatti, l’interprete di Captain Marvel ha così risposto all’idea di poter magari entrare a far parte del cast degli episodi finali della saga di Vin Diesel:

Al 100%. Al 100%. Per favore, davvero, ditelo a tutti, vorrei essere in un film di Fast & Furious. Sono ossessionata. Li amo. Penso sia così belli. Così divertenti. E mi hanno fatto amare le auto. Che sono una cosa che andrebbe apprezzata. Sono incredibili. Quindi, davvero, per favore.

L’idea sembra essere così radicata e il desiderio così forte che farebbe anche un crossover con gli Avengers.

Farei anche un nuovo personaggio, alla bisogna. Qualunque cosa, e l’idea del crossover mi conquista. Penso sia qualcosa di cui sono davvero innamorata.

L’idea non è neanche così azzardata, con Vin Diesel sempre in cerca di nuovi volti noti e accattivanti da inserire nel franchise, come successo per l’ultimo annuncio, quello relativo a Jason Momoa: staremo a vedere. A volte proposte lanciate tra il serio e il faceto fanno breccia, e Larson ha proposto varie volte idee del genere: ad esempio, si è proposta come Samus Aran in un eventuale adattamento live action di Metroid.

