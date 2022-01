Fast & Furious 10: Jason Momoa nel cast?

Fast & Furious 10 potrebbe avere una (ulteriore) star d’eccezione: sfumato definitivamente il ritorno di Dwayne Johnson, difatti, i produttori e Vin Diesel sono evidentemente in cerca di un altro grande nome da mettere in cartellone, probabilmente nel ruolo di villain, e Jason Momoa potrebbe decisamente fare al caso loro.

L’attore, che vedremo prossimamente in Aquaman and the Lost Kingdom, sarebbe difatti in trattative per un ruolo nella pellicola: trattative, secondo The Hollywood Reporter, oramai piuttosto avanzate. Lo scoop non ha, per ora, riscontri ufficiali, ma è plausibile e sarebbe un bel colpo per il franchise, che nel corso degli anni ha portato al suo interno numerose guest star (ultima delle quali, John Cena).

Su Fast & Furious 10, per il resto, c’è ancora molto mistero, ma siamo piuttosto sicuri che la formula sarà sempre quella dell’iperbole, e che torneranno quanti più interpreti possibili dai precedenti capitoli del franchise.

Il regista Justin Lin ha dichiarato che gli ultimi due film di Fast and Furious racconteranno un’unica storia. Ecco le sue parole:

L’idea che gli ultimi due Fast and Furious faranno parte di un’unica storia è un’affermazione corretta. Sono molto contento perché quando è iniziato questo franchise bisognava guadagnarsi la prospettiva di un sequel, mentre stare qui e parlare del fatto che ci saranno due film è grandioso. Perciò ogni giorno, non appena mi sveglio, cerco di ripensare a ciò che è stato stabilito fino ad ora per arrivare ad ottenere il risultato migliore. Ma dire che gli ultimi due film saranno un’unica storia credo sia corretto.

Il film è schedulato per l’uscita a maggio 2023.

