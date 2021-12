Fast and Furious 10: Dwayne Johnson rifiuta l’invito di Vin Diesel a partecipare al film

Dwayne Johnson ha risposto all'appello lanciato da Vin Diesel, che ha chiesto all'attore di far parte del cast di Fast and Furious 10, rifiutando la proposta.

Dwayne Johnson ha pubblicamente rifiutato l’invito fatto qualche tempo fa da Vin Diesel, che aveva fatto un appello pubblico nei confronti dell’attore, invitandolo a partecipare a Fast and Furious 10, ma sembra che le parole di Vin Diesel non abbiano per niente convinto The Rock.

Dwayne Johnson ha rifiutato con questa dichiarazione, fatta a CNN, la partecipazione a Fast and Furious 10, rispondendo così a Vin Diesel:

Ho detto direttamente a Vin Diesel che non sarei tornato nel franchise. Sono sicuro delle mie parole, ed ho dichiarato che avrei sempre supportato il cast ed il franchise, ma non ci sono possibilità che io possa tornare. Il post di Vin Diesel è un esempio del suo modo di essere manipolatore. Non mi è piaciuto il fatto che abbia coinvolto i suoi figli, così come la morte di Paul Walker. Bisognerebbe lasciare fuori certe cose. Abbiamo già parlato mesi fa di tutto questo e siamo arrivati ad una chiara conclusione.

Queste, invece, sono le parole di Vin Diesel con cui l’interprete di Dominic Toretto ha provato a coinvolgere Dwayne Johnson: