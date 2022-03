Fast & Furious 10: Daniela Melchior nel cast del film

Dopo che è stato annunciato che Jason Momoa sarà il villain di Fast & Furious 10, un’altra interprete del mondo DC Comics è stata chiamata in causa per il penultimo lungometraggio del franchise: stiamo parlando di Daniela Melchior, che si è già vista in The Suicide Squad.

Il ruolo di Daniela Melchior in Fast & Furious 10 non è però stato ancora rivelato. C’è chi suppone un accoppiamento al fianco di Jason Momoa, che porterebbe quindi Daniela Melchior a vestire i panni della villain. Ricordiamo che l’attrice in The Suicide Squad ha interpretato Ratcatcher 2.

Fast & Furious 10 e 11 saranno i capitoli finali della saga cinematografica avviata nel 2001. Le riprese del lungometraggio sono iniziate da circa un mese a Londra. Nel cast del nuovo Fast & Furious sono compresi, tra gli altri, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang. Mentre per quanto riguarda la regia è sicuro il ritorno Justin Lin.

Universal Pictures ha deciso di spostare la data d’uscita di Fast and Furious 10, l’atteso penultimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel protagonista, che anziché arrivare nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2023, uscirà il 19 maggio 2023.

