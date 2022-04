Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: il sensore per le impronte digitali non cambierà?

Sembra che nei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 non vedremo il sensore per le impronte digitali cambiare, risultando lo stesso della scorsa serie.

Stando a quello che sappiamo, Samsung potrebbe lanciare i suoi prossimi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 nel corso del mese di agosto, ma mentre siamo in attesa di un annuncio in arrivo nel corso di quest’estate, non mancano molteplici anticipazioni in merito ai dispositivi. Parliamo dei prossimi pieghevoli che dovrebbero portare ancora avanti l’asticella qualitativa alzata già molto dall’ultima serie, che però a quanto pare avrà ancora un dettaglio in comune con i “vecchi” device.

Come da poco recentemente riportato da Business Korea e ripreso da 9to5Google, i dispositivi dovrebbero offrire lo stesso sensore per le impronte digitali visto con i precedenti dispositivi, il quale risulta tanto amato quanto odiato da molti utenti. Questo permette infatti di accendere i device e di sbloccarli con un solo tocco, venendo posizionato proprio sul tasto di accensione, ma c’è da dire che lo stesso risulta in alcuni moment difficile da raggiungere, rendendo quindi l’interazione con i dispositivi meno intuitiva.

A quanto pare la compagnia ha già immaginato ulteriori possibilità per lo sblocco, ma ha deciso infine di tornare sui propri passi e di inserire quanto era già stato scelto per i telefoni precedenti. Come spiegato, il punto è che i gioiellini riescono in questo modo a riconoscere le impronte degli utenti semplicemente quando questo stanno aprendo gli schermi piegati, il che risulta di conseguenza particolarmente comodo. Con un sensore negli schermi, sarebbe stato necessario offrire due opzioni, come era stato anticipato dai brevetti, ma pare che il tutto potrà venire valutato solamente con i prossimi gioiellini.

Al momento siamo ancora in attesa di poter ammirare l’annuncio dei nuovi gioiellini con tutte le novità ufficiali in tal senso, che infatti non hanno ancora avuto modo di farsi vedere all’orizzonte, e di sicuro potranno presentarsi nel giro di non troppo tempo.