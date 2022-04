PayPal: la carta di credito arriva al 3% di cashback in America

Anche se non si parla ancora di una misura legata all'Italia, PayPal ha confermato un miglioramento del proprio servizio delle carte di credito per l'America.

Anche il mercato delle carte di credito si presenta ormai con una competizione particolarmente aggressiva, ed ecco che sempre più compagnie cercando di tirare acqua al proprio mulino cercando di garantirsi la miglior offerta possibile. È proprio questo il caso anche di PayPal, colosso che infatti ha annunciato delle ottime novità per quel che concerne la sua carta di credito, pensata per poter essere davvero indispensabile per gli utenti.

Si parla nello specifico di un sistema in grado di fornire fino al 3% di cashback in base al metodo in cui questi utilizzano il proprio conto, una cifra davvero interessante. Seppur al momento il tutto non sia ancora pensato per l’Italia, ma solamente per gli Stati Uniti, la nuova Mastercard potrebbe in futuro giungere anche nel nostro paese, ed è quindi bene a prepararsi a quella che potrebbe risultare la sua ottima offerta.

Come spiegato sulle pagine di Engadget, mentre il 2% di cashback rimane invariato, si parla ancora di un ulteriore 1% che viene fornito agli utenti nel momento in cui questi effettuano il check out attraverso PayPal, sia online che nei negozi, preferendo quindi il sistema al classico Mastercard. Continua a non esserci alcun tipo di tassa annuale da dover pagare per detenere questo gioiellino nel mondo delle carte di credito, e come se non bastasse è arrivata anche una nuova interfaccia grafica su web e per l’app.

Il tutto potrà essere ottenuto dagli utenti in maniera veloce, considerando che si parla di versamenti da parte della compagnia sul proprio conto PayPal con tempistiche alquanto brevi, e che per fruire della novità non servirà che avere già una carta di credito della compagnia. Staremo a vedere quando e in quali modalità dei miglioramenti di questo tipo avranno modo di giungere nel corso dei prossimi mesi anche nel nostro paese, sperando che la compagnia ci aggiorni presto sulla questione.