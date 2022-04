Xiaomi 12 Ultra: ceramica e pelle vegan, i materiali della scocca saranno da vero ‘premium’

Emergono nuove informazioni sull'atteso Xiaomi 12 Ultra, device con tutte le carte in regola per diventare la punta di diamante dell'offerta Android 2022.

A quanto pare il nuovo Xiaomi 12 Ultra avrà una scocca con materiali estremamente premium. Xiaomi ha recentemente portato la serie 12 anche in Italia, la gamma include i nuovi Xiaomi 12, 12X e 12 Pro. Sono degli ottimi smartphone con prestazioni da top di gamma.

Lo Xiaomi 12 Ultra è ancora inedito e dovrebbe spostare l’asticella ancora più in alto, con specifiche ulteriormente migliorate e materiali di qualità. Secondo i rumor la scocca verrà in parte occupata da un enorme modulo fotografico – quasi sicuramente con geometria circolare.

A differenza di quanto visto sullo Xiaomi 11 Ultra attualmente in commercio, non dovrebbe esserci un mini-display secondario montato sulla scocca posteriore.

Secondo gli ultimi rumor, i consumatori potranno scegliere tra tre diverse versioni: una con back cover in ceramica (nera o bianca), una in vetro e quindi un’ulteriore versione con scocca in pelle vegana. Lo stesso materiale che troveremo sulla scocca del Vivo X Fold.

Il nuovo device sarà presentato il prossimo mese, a maggio. Ci si aspetta un SoC migliorato, ossia lo Snapdragon 8 Gen 1+, e un display OLED con risoluzione QHD+. Insomma, il Xiaomi 12 Ultra ha tutte le carte in regola per diventare la punta di diamante dell’offerta Android di questo 2022. Non resta che aspettare ancora poche settimane per saperne di più.