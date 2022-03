Il Vivo X Fold si mostra in un primo teaser, il pieghevole è stupendo

Vivo sta per entrare a gamba tesa nel mercato degli smartphone pieghevoli. L’attesa è tutta rivolta verso il nuovo Vivo X Fold, che si presenta come uno smartphone high-end elegante e con tutte le carte in regola per mettere il bastone tra le ruote all’offerta di Samsung.

Il lancio ufficiale dello smartphone è atteso tra poche settimane: il prossimo 11 aprile. Nel frattempo il produttore ha mostrato un primo teaser del foldable, enfatizzando soprattutto l’innovativa pelle vegan del case.

Nel video viene anche mostrato il comparto fotografico con ben quattro sensori e incastonato in un interessante gioco di geometrie, con un cerchio racchiuso in un rettangolo in vetro. A nostro avviso? Decisamente uno dei design più interessanti tra le ultime proposte del mercato. Le lenti sono fornite da ZEISS VARIO-TESSAR, con cui Vivo collabora dal 2020.

Il Vivo X Fold ha un cosiddetto form factor a libretto, nel senso che una volta aperto diventa un piccolo tablet. Si posiziona quindi nello stesso segmento di mercato del Galaxy Z Fold3, anche se il meccanismo di apertura riprende quanto già visto sull’OPPO Find N. Una volta aperto il display misura 8 pollici. Lo schermo esterno misura 6,5 pollici ed ha anche un sensore per le impronte con tecnologia ad ultrasuoni.

Salvo sorprese, lo smartphone dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che in attesa della versione ‘Plus’ è attualmente il chip più potente dell’offerta di Qualcomm. Tra le altre cose, si parla anche di un supporto alla ricarica a 80W e della ricarica wireless a 50W. Insomma, uno smartphone pieghevole, sì, ma con specifiche da ‘normale’ smartphone top di gamma.