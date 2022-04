WWDC22: Apple annuncia ufficialmente il nuovo evento

Nel corso della giornata di oggi, Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale il WWDC22, confermando anche le date delle conferenze che vedremo.

Finalmente, Apple ha avuto modo di annunciare la sua conferenza annuale che include moltissimi contenuti come di consueto, grazie anche alla partecipazione degli sviluppatori che arricchiranno i contenuti. Il tutto, come confermato, avrà luogo dal 6 al 10 giugno 2022, con moltissimi annunci che potrebbero presentarsi durante la piacevole conferenza.

Fra le possibilità non mancano gli update software come iOS 16, watchOS 9 e macOS 13, seppur non ci siano al momento ancora novità specifiche confermate. Trovate qui di seguito la descrizione ufficiale della compagnia:

Apple ha annunciato oggi che terrà la WDDC in formato online dal 6 al 10 giugno, con tutti gli sviluppatori che potranno partecipare gratuitamente. Dopo il successo nel corso degli ultimi due anni di eventi virtuali, la WWDC2 mostrerà le ultime novità legate ad iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, dando accesso gli ingegneri di Apple alle tecnologia per scoprire come creare app fantastiche ed esperienze interattive.

Queste le parole di Susan Prescott, la vice presidente delle Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple:

La WWDC è sempre stato un forum per creare connessione e costruire una community. In questo spirito, la WWDC22 invita gli sviluppatori da tutto il mondo a riunirsi per esplorare come portare le loro migliori idee alla luce e spingere lo sviluppo fino a dove possibile. Amiamo connettere gli sviluppatori, e speriamo che tutti i nostri partecipanti si sentano energizzati dall’esperienza.

Considerando tra le altre cose che il noto insider Mark Gurman ha anticipato che Apple potrebbe annunciare i suoi prossimi Silicon nel corso dei mesi di maggio o giugno, risulta molto plausibile che avremo modo di scoprire maggiori novità in tal senso proprio durante la nuova conferenza. Non ci resterà quindi che aspettare qualche mese per scoprire quali saranno tutti i contenuti trattati.