Honor, il CEO lancia una frecciatina contro il Nothing Phone (1)

Zhao Ming, amministratore delegato di Honor, non è particolarmente persuaso dall'hype generato dal Nothing Phone (1). Chi ha ragione?

Il CEO di Honor lancia una frecciatina a Nothing, il nuovo brand di Carl Pei. L’azienda ha recentemente annunciato di essere al lavoro sul suo primo smartphone: il Nothing Phone (1) verrà presentato durante l’estate del 2022.

Zhao Ming, amministratore delegato di Honor, non è particolarmente persuaso dall’hype generato dall’annuncio. Anzi, secondo il dirigente del brand cinese, il successo della Nothing sarebbe in larga parte immotivato.

Zhao Ming contesta anche il trend che vede molti brand cinesi cercare di competere con Apple. «Dovremmo avere una nostra identità, non inseguire le aziende americane», ha aggiunto in occasione di un’intervista con un media cinese.

Il CEO ha ribadito che Honor non intende investire in macchine del marketing eccessivamente ingegnose, preferendo un approccio più metodico e meno hype-centrico. Insomma, l’azienda continuerà a lavorare ai suoi prodotti dietro alle quinte, preferendo una filosofia di marketing più tradizionale e meno sperimentale.

Lecito chiedersi se la strategia di Nothing darà i suoi frutti. Recentemente l’azienda ha preso in giro l’intero ecosistema di produttori Android con un ingegnoso pesce d’aprile. Oltre allo smartphone, l’azienda lavora anche a Nothing OS, un’interfaccia utente proprietaria che dovrebbe offrire un’esperienza Android ‘pura’ e priva di fronzoli inutili. Un’anteprima di Nothing OS verrà distribuita durante il mese di aprile.