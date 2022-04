Nothing presenta lo smartphone Another (1), ma è un pesce d’aprile

Nothing utilizza il 1 d’Aprile per promuovere il suo futuro smartphone. E lo fa presentando un ‘finto’ device… molto banale. Uguale a tutti gli altri smartphone in commercio. Si chiama Another (1) e i suoi punti di forza sono un design poco ispirato e specifiche ‘estremamente convenzionali’.

Chiaramente quello che l’azienda vuole dirci è che il Nothing Phone (1), quello vero, sarà esattamente il contrario di così. «Avete già visto uno smartphone come questo… che noia», recita il claim dell’Another (1). «Scherzi a parte: copiare quello che fanno gli altri è facile, ma noi puntiamo ad altro».

Del Nothing Phone (1) conosciamo già qualche dettaglio. L’azienda ha tenuto recentemente un evento interamente dedicato all’inedita interfaccia utente che personalizzerà l’esperienza d’uso del dispositivo. Si chiama NothingOS ed è ispirata all’OxygenOS delle origini – l’ui proprietaria di OnePlus. Tradotto? offrirà un’esperienza Android estremamente essenziale, priva di quei fronzoli e di quelle app pre-installate odiate dagli appassionati di tecnologia.

Say hello to just Another (1).

You’ve seen a phone just like this before.

Experience edge-to-edge monotony. It’s inspiringly uninspired. Utterly unoriginal. And exactly the same as everything else.

Coming to bore you soon.https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/2FHHI5ELr1

— Another (@nothing) April 1, 2022