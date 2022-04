Hertz comprerà fino a 65.000 veicoli elettrici da Polestar

Come confermato in via ufficiale, un nuovo investimento nel campo dell'elettrico da parte di Hertz verrà portato avanti, questa volta grazie alle Polestar.

Dopo che abbiamo visto la compagnia di noleggio Hertz finire sotto i riflettori per via della collaborazione con Tesla, grazie ai molti veicoli acquistati dalla compagnia specializzata nel mondo dell’elettrico, è emerso quale sarà il nuovo investimento del colosso che farà felici molti utenti.

Come infatti da poco confermato grazie a un annuncio ufficiale della compagnia, ripreso sulle pagine di The Verge, Hertz si troverà ad acquistare un totale di massimo 65.000 veicoli elettrici da Polestar, il brand di Volvo, con quindi un ulteriore passo avanti in questo mondo alquanto simile a quello fatto con Tesla, seppur decisamente minore.

Stando a quanto anticipato, il colosso acquisterà i veicoli nel corso dei prossimi 5 anni, e questi saranno disponibili in Europa dalla primavera del 2022 in Nord America e Australia verso la fine dell’anno. C’è comunque da dire che al momento mancano ancora diversi fondamentali dettagli per quel che concerne l’accordo, fra cui i prezzi pattuiti per i veicoli in questione. Immaginando che le Polestar 2 hanno un prezzo di 49.000$ circa al momento, la cifra dell’accordo si attesterebbe sugli oltre 3 triliardi di dollari, seppur sia probabile che grazie alla grossa quantità sia stato possibile agevolarsi sul costo finale.

Non resta quindi che scoprire maggiori dettagli in tal senso, sperando che dopo questa piacevole comunicazione Hertz abbia voglia di condividere con gli utenti i numeri relativi al suo nuovo investimento nel mondo dei veicoli elettrici, pronti a risultare meno inquinanti sotto diversi punto di vista e a portare avanti quella che sembra la chiara visione della compagnia.

C’è infatti da dire che il colosso punta a rendere elettrici tutti i suoi dispositivi nel futuro, seppur ovviamente si tratti di un passo alquanto lungo che infatti richiederà molto tempo prima di poter essere finalizzato del tutto.