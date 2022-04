Elon Musk: “Putin è molto più ricco di me. Dobbiamo aprire nuove centrali nucleari”

Elon Musk pensa che Vladimir Putin sia in realtà molto più ricco di lui. I ranking ufficiosi – come quello curato da Forbes – non la pensano così, ma secondo l’imprenditore il politico russo non occuperebbe le prime posizioni delle classifiche mondiali esclusivamente perché nasconderebbe il reale tenore della sua ricchezza.

Con un patrimonio stimato attorno ai 267,3 miliardi di dollari, Elon Musk è considerato l’uomo più ricco del mondo. Il grosso del suo patrimonio è in azioni di Tesla, anche se il recente esercizio di alcune opzioni di fatto gli ha garantito un’enorme liquidità. Prova ne è che Musk in queste ore ha acquistato il 9,3% delle azioni di Twitter, diventando l’azionista individuale più grande dell’azienda.

Ritengo che Vladimir Putin sia significativamente più ricco di me

ha dichiarato Elon Musk in occasione di un’intervista con Business Insider. Nella stessa occasione Musk ha parlato anche della dipendenza energetica nei confronti della Russia, spiegando che sarà fondamentale tornare ad investire sul nucleare.

Voglio essere chiaro: non solo non si devono chiudere gli impianti nucleari, ma devono essere riaperti quelli che sono già chiusi

ha, infatti, aggiunto. Parole che riflettono alla perfezione un’altra sua recente dichiarazione, quando in occasione di un’intervista in Italia aveva detto che l’opinione pubblica dovrebbe «tornare a vedere l’energia nucleare come una cosa positiva» e che «se non vogliamo aprire nuove centrali, almeno non chiudiamo quelle che abbiamo, sono sicure, e certo molto meno pericolose di quelle a carbone».