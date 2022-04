The Quest: trailer del reality show Disney+ ispirato ai Larp in arrivo l’11 maggio

A sorpresa arrivano due corposi trailer per The Quest, nuovo reality show originale per Disney+, in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dall’11 maggio.

Si tratta di un reality show competitivo in cui i protagonisti dovranno superare molte prove prima di decretare un vincitore: la particolarità sta nel set fantasy preso molto sul serio, come se si fosse in un blockbuster Larp: scenografie ed effetti sono di altissimo livello, con molti png interpretati da veri attori.

Ecco come Disney descrive la serie:

Un rivoluzionario, immersivo, ibrido reality competitivo che catapulta otto veri teenager (detti Paladini) nel fantastico mondo di finzione di Everealm, dove dovranno salvare il regno compiendo un’antica profezia. Attraverso gli otto episodi della serie, questi eroi sono immersi in un mondo fantasy che prende vita, comprensivo un castello, una famiglia reale, fate eteree, creature mistiche di ogni tipo, e una strega in cerca di potere e distruzione.

Tra i produttori dello show, alcuni veterani de Il Signore degli Anelli e di altri show televisivi come The Amazing Race e Queer Eye, come Elise Doganieri e Bertram van Munster, che affermano:

Quel che rende The Quest così unico è la sua natura ibrida tra eventi scriptati e realtà. Un genere rivoluzionario in cui piazziamo veri teenager in un reality competitivo, portandoli in un mondo fantasy completo, che è creato su una mitologia prescritta di intrighi e avventure, giocata insieme ad attori, per una esperienza immersiva completa.

La trama dello show prevede che il meraviglioso mondo di Everealm corra un grave pericolo, minacciata dall’avidità di una strega cattiva. L’ultima speranza è rappresentata da otto Paladini evocati da molto lontano grazie ai poteri delle Fate nobili, che compiranno un’antica profezia al fine di sconfiggere la strega.

