Netflix trasmetterà i SAG Awards in diretta, poi toccherà ai reality show?

Netflix punterà sempre di più sugli eventi in diretta, che nell’immediato futuro potrebbero diventare una parte importante della sua offerta.

A partire da quest’anno, Netflix inizierà ad offrire alcuni contenuti in live streaming. Inizialmente si tratterà di eventi glamour dedicati al mondo dell’intrattenimento. Il primo timido passo in questa direzione dovrebbe avvenire con i Screen Actors Guild Awars, per il quale l’azienda si è già aggiudicata i diritti. Sarà un esperimento, che a seconda dei risultati potrebbe aprire le porte ad un palinsesto di eventi e contenuti in diretta sempre più ambiziosi.

Sappiamo per certo che Netflix – almeno attualmente – non è interessata per nulla allo sport, a differenza di Apple TV+ e Prime Video che al contrario hanno già fatto degli investimenti importanti in quella direzione. La possibilità di trasmettere eventi in live streaming apre comunque tutta una serie di porte molto interessanti: basti pensare ai reality e talent show, una categoria di prodotto sempre più apprezzata dagli utenti.

Non ci stupirebbe se la prossima stagione di The Circle potesse essere trasmessa in diretta, con milioni di spettatori che decideranno di seguire religiosamente ogni puntata, magari con la possibilità di votare in diretta i loro concorrenti preferiti.

«Mentre iniziamo a esplorare il live streaming su Netflix, non vediamo l’ora di collaborare con SAG-AFTRA per elevare ed espandere questa cerimonia speciale come evento live globale nel 2024 e negli anni a venire», si legge in una nota condivisa dal colosso dello streaming. Il prossimo 4 marzo Netflix trasmetterà un altro evento in diretta: si tratta di uno speciale del comico Chris Rock.