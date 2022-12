That ’90s Show: trailer del sequel di That ’70s Show realizzato da Netflix

Si torna negli anni '90 con il singolare serial That '90s Show, sequel diretto del classico moderno That '70s Show: ecco il trailer.

Tra il 1998 e il 2006 è andato in onda, su Fox, That ’70s Show: una sitcom piuttosto popolare con, tra i protagonisti, i giovanissimi Topher Grace, Ashton Kutcher e Mila Kunis. Otto stagioni, che hanno anche creato eponimi di successo decisamente più limitato, come That ’80s Show e il fallimentare Days Like These, cassato dopo solo una manciata di episodi.

Ora, a distanza di quasi vent’anni dalla conclusione, arriva il sequel ufficiale, per mano di Netflix: That ’90s Show.

Il nuovo serial, sulla piattaforma streaming a partire dal 19 gennaio, sarà un sequel diretto, pur con un nuovo gruppo di protagonisti: Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos. Tornano a Point Place anche gli ideatori Bonnie e Terry Turner (questa volta con la figlia Lindsey Turner), lo showrunner nonché produttore esecutivo Gregg Mettler e i produttori esecutivi Marcy Carsey e Tom Werner. Anche Jessica Goldstein e Chrissy Pietrosh collaborano alla serie in veste di produttori esecutivi.

Nella serie, inoltre, torneranno in veste di ospiti anche gli attori della serie originale.

Sinossi

Corre l’anno 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di un po’ di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa… la vivace e ribelle Gwen. Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui l’adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l’affascinante Jay, Leia scopre che l’avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima. Entusiasta di potersi reinventare, convince i genitori a farla restare tutta l’estate. Con un seminterrato di nuovo pieno di adolescenti, Kitty è lieta che casa Forman sia diventata il rifugio di una nuova generazione, mentre Red… beh, rimane il vecchio Red.

