Xiaomi 12 Pro confermato, il reveal sembrerebbe vicino

In attesa di scoprire se gli Xiaomi 12 Pro arriveranno anche in Italia, finalmente la compagnia ha avuto modo di confermare su Twitter i dispositivi in questione.

Dopo che è emerso che nel corso del mese di aprile, esattamente nella giornata del 12, il mercato indiano dovrebbe avere modo di ricevere gli Xiaomi 12 Pro, un teaser ufficiale di Xiaomi è arrivato. Non parliamo ancora di quando i dispositivi verranno rilasciati, e purtroppo al momento non ci sono di conseguenza neanche novità certe per quel che concerne il debutto nel nostro paese, ma c’è da dire che si tratta comunque di un’informazione positiva.

Gli Xiaomi 12 esistono, visto che il Global VP di Xiaomi, Manu Kumar Jain, come potete vedere qui di seguito ha mostrato il tutto sulla piattaforma di Twitter. C’è da dire che nel testo è presente la parola “time” sottolineata, e che nella foto è possibile notare come un orologio alle spalle della figura di Xiaomi indici le 12 come tempo. Ciò suggerisce quindi che, nonostante un evento di lancio non sia ancora stato confermato, questo arriverà proprio nella giornata del 12, fra quindi solamente poco più di una settimana.

Considerando che, come ricordano le pagine di Gizmochina, non è da poco mancato neanche il teaser di un tablet in arrivo, è possibile che la compagnia abbia modo di lanciare insieme i dispositivi. Per quel che riguarda le specifiche tecniche degli Xiaomi 12 Pro, troviamo uno schermo da 6,73 pollici di tipo AMOLED con risoluzione 2K e un refresh rate di 120 Hz, oltre che certificazione HDR10+, seppur sia bene confermare che il tutto non è stato ancora confermato. Dovremmo trovare all’interno uno Snapdragon 8 Gen 1 con un totale di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1.

Non resterà che vedere quando finalmente la compagnia avrà modo di confermare tutte le novità, svelando se anche il comparto fotocamere sarà degno di nota, dato che i leak anticipano la presenza di tre sensori da 50 MP nella parte frontale.