Oppo F21 Pro e F21 Pro 5G: spuntano le specifiche prima del lancio

Nella giornata del 12 aprile, stando a quel che sappiamo, Oppo avrà finalmente modo di annunciare gli smartphone Oppo F21 Pro e F21 Pro 5G in India, in attesa del presunto debutto in vista del lancio, abbiamo visto le specifiche tecniche emergere in rete.

Il tipster Abhishek Yadav ha anticipato che la versione Pro base dovrebbe offrire uno schermo da 6,43 pollici AMOLED con risoluzione Full HD e 90 Hz di refresh rate, assieme a una fotocamera da 32 MP nella parte frontale e un setup di 64 MP + 2 MP + 2 MP sul retro. I device in questione girerebbero su ColorOS 12.1 basata su Android 12, con all’interno SoC Snapdragon 680 e batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica da 33 W.

Per quel che riguarda la versione 5G, potremmo trovare soli 90 Hz di refresh rate, con un sensore da 16 MP nella parte frontale e SoC Snapdragon 695 all’interno, assieme a una batteria identica. Sembra si tratti all’effettivo di versioni rebrandizzate degli Oppo Reno7 4G e Reno7 Z 5G,

Non resta quindi che scoprire se si tratterà all’effettivo di nuovi device o di semplici nuove versioni di quelli che abbiamo già visto giungere sul mercato anche per quel che riguarda l’Italia.