MacBook Air: nuovo modello in arrivo nel corso del 2022?

Nella giornata di oggi, le pagine di DigiTimes hanno approfondito alcuni dei piani di Apple che dovremmo vedere in futuro. Parliamo nello specifico del debutto di un nuovo MacBook Air nel corso del 2022, il che era stato suggerito anche dal noto insider Mark Gurman già nel corso di questo mese. Trovate qui di seguito la dichiarazione completa riportata sulle pagine di MacRumors:

La serie di MacBook di Apple è pensata per i consumatori alla ricerca di dispositivi high-end, ma può anche essere visto come un notebook ,legato al campo del business in grado di venire scelto da varie compagnie o lavoratori in ufficio. Stando alle fonti, le ottime vendite dei MacBook Pro rilasciati nel 2021 sono aumentate anche nel 2022, con sempre più spedizioni previste, e con un nuovo MacBook Air che è pensato per essere lanciato nella seconda metà dell’anno per migliorare ancora le possibilità di vendita.

Il nuovo MacBook Air dovrebbe avere un display da 13,6 pollici, stando a quanto dichiarato dal noto analista Ross Young, con varie fonti che indicano il fatto che i dispositivi dovrebbero presentarsi con all’interno il SoC M2 con CPU da 8 core, oltre che opzioni per GPU da 9 o 10 core totali. A quanto pare non è da escludere neanche che vedremo nei nuovi device una versione adattata di uno dei chip M1 già rilasciati della compagnia, almeno in attesa di scoprire quando questa avrà finalmente modo di rilasciare i device in questione.

Stando a Ming-Chi Kuo vedremo i dispositivi entrare in fase di produzione di massa nel corso del secondo o terzo quarto di anno del 2022, e al contrario di quanto visto con i MacBook Pro non troveremo uno schermo miniLED, con quindi il supporto alla tecnologia ProMotion della compagnia che risulta all’effettivo sempre meno probabile.