iPhone e iPad si aggiornano: il nuovo update di iOS risolve i problemi di batteria

Dopo il debutto di iOS 15.4, come abbiamo avuto modo di approfondire anche nell’articolo che trovate a questo link, non sono mancati molti utenti che si sono lamentati di come i dispositivi stessero avendo a che fare con dei consumi della batteria a dir poco anomali, che però per fortuna sono stati risolti in via ufficiale da parte della compagnia.

Circa due settimane fa, in vista del rilascio, dopo le prime segnalazioni Apple aveva dichiarato che si trattava di un semplice problema temporaneo che riguardava i device dopo l’installazione per via delle molte operazioni che questi dovevano eseguire, ma pare che servisse anche un aiuto dai piani alti.

Grazie al nuovo aggiornamento di iOS arrivato per iPad e iPhone, come confermato e ripreso sulle pagine di Digital Trends, non dovremmo più vedere i device avere dei consumi anomali della propria batteria, con ottime novità in tal senso che avranno però modo di arrivare solamente grazie al feedback degli utenti.

Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni dietro l’update in questione, con le molte segnalazioni che potrebbero risultare una di queste, o magari con anche il fatto che il colosso potrebbe aver inizialmente sottovalutato il problema per poi intervenire in un secondo momento.