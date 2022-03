iOS 15.4: i problemi di batteria sono normali, Apple risponde

Apple ha da poco avuto modo di rilasciare l’aggiornamento iOS 15.4 per i suoi dispositivi, che si sono trovati quindi ancora una volta a migliorarsi grazie alle novità introdotte. Tuttavia, purtroppo non è tutto oro quello che luccica, e infatti molteplici utenti hanno lamentato alcune problematiche riscontrate in seguito a quanto l’update è stato completato sui propri device. Nello specifico si parla di un utilizzo decisamente anormale della batteria, il quale, dopo aver attirato l’ira dei fan, ha ricevuto una risposta abbastanza positiva da parte del colosso di Cupertino.

Apple ha infatti chiarito che il tutto è assolutamente normale, e che si tratta infatti di una situazione momentanea pronta a risolversi in autonomia. I dispositivi della compagnia non si trovano infatti a offrire batterie particolarmente capienti, con queste che vengono però ottimizzate al meglio per funzionare al meglio. Dopo che sembra che anche gli iPhone 13 Pro Max non siano riusciti a reggere il colpo, il tutto si risolverà nel giro di meno di 48 ore da quanto si ha effettuato l’aggiornamento.

I telefoni si trovano infatti a dover ottimizzare il tutto nel giro di qualche tempo, per fortuna non vengono richieste settimane, e bastano solamente un paio di giorni prima che la situazione abbia modo di far tornare il tutto alla normalità. A quanto pare, nel corso di questo periodo potrebbero anche verificarsi dei surriscaldamenti dei device non giustificati. La compagnia, chiarendo al meglio la situazione ha comunque sottolineato che nel caso in cui le problematiche si protraessero per oltre 48 ore sarebbe opportuno contattare l’assistenza ufficiale per assicurarsi che tutto sia in regola.

Non resta quindi che aspettare ancora qualche ora per poter finalmente lasciare che la situazione si stabilizzi, con chi non ha ancora effettuato l’aggiornamento che farebbe bene a considerare questa situazione per regolarsi di fronte a questa piccola limitazione.