The Killer: concluse le riprese del nuovo film di David Fincher

31—Mar—2022 / 11:28 AM

Il nuovo lungometraggio di David Fincher in sviluppo per Netflix, intitolato The Killer, ha concluso le riprese. A rivelarlo sono state più fonti, compreso il membro della produzione Dwanye Barr, che attraverso un post su Instagram ha ringraziato la squadra di lavoro ed il direttore della fotografia Erik Messerschmidt.

Questo è il post di Dwanye Barr che rivela la fine delle riprese di The Killer:

E siamo arrivati alla fine. La scorsa notte abbiamo concluso le riprese di The Killer. Grazie a Erik Messerschmidt per il regalo. Sono troppo stanco per riuscire a condividere tutto ciò che provo. Complimenti a Tilda Swinton e Michael Fassbender.

La storia mette al centro un killer di professione che si ritrova ad affrontare una crisi esistenziale. Al centro del film ci sono Michael Fassbender e Tilda Swinton. La sceneggiatura è stata realizzata da Andrew Kevin Walker, che ha lavorato sull’adattamento del fumetto di Alexis Nolent, da cui è tratto The Killer. Si sa che questo film doveva essere adattato da Fincher da ben 14 anni, e che inizialmente doveva essere sviluppato da Paramount, e che successivamente è stato affidato alla piattaforma Netflix.

Il fumetto è stato pubblicato a partire dal 1998 fino al 2013, e segue le vicende di un assassino, che cerca di tirarsi fuori dalle conseguenze politiche provocate da un incarico ricevuto. Dopo essersi ritirato in Messico, il killer sarà tirato in mezzo ad una situazione che coinvolgerà a livello politico Cuba, il Venezuela e gli Stati Uniti. La storia quindi è un thriller che si rifà molto alle vicende di tensioni politiche a livello mondiale avvenute durante gli anni Settanta.