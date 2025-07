Le piante emettono suoni che gli animali possono percepire e influenzano il loro comportamento

Quando parliamo di piante, non immaginiamo degli esseri viventi in grado di interagire con altre specie, ma, a quanto pare, questo non è altro che l’ennesimo errore. Un nuovo team di ricerca guidato dall’Università di Tel Aviv ha infatti scoperto come le piante siano in grado di emettere dei suoni particolari.

La maggior parte di questi possono essere captati dalle altre creature viventi, ma non solo, in quanto alcuni rumori potrebbero influenzare perfino le specie animali. Lo studio ha infatti dimostrato come alcune piante riuscissero a dimostrare il loro grado di malessere utilizzando dei suoni in grado di trasmettere questo messaggio a insetti e mammiferi. In particolare, parliamo di una pianta di pomodoro che ha emesso dei suoni malsani che hanno portato delle falene a non deporre le loro uova su determinate foglie.

A fare luce su questo mistero, il professor Yossi Yovel, il quale ha dichiarato di come, presumibilmente parlando, molti animali possano essere in possesso di questa competenza, anche se al momento non ci sono studi validi per confermarlo.

Nuovi studi sulle piante rivoluzionano il concetto animale

Questo è solamente il primo passo in questo campo così interessante, in quanto potrebbero esserci molte altre interazioni, addirittura più complicate, che al momento rimangono del tutto sconosciute. Si cerca di capire, per esempio, se le piante possano comunicare fra di loro attraverso la condivisione di determinati suoni.

Una pianta che vive un momento di stress potrebbe essere in grado di trasmettere questa sensazione alle altre piante circostanti, magari influenzandole oppure ottenendo una risposta dalle stesse. Parliamo di un concetto che potrebbe comportare una grande evoluzione non solo per il mondo vegetale, ma anche per quello animale.

Nell’esperimento in questione, infatti, le falene ricercavano l’ambiente perfetto per depositare e far schiudere le loro uova, ma grazie al messaggio inviato dalla pianta di pomodoro, hanno capito come questo contesto non fosse per loro il più indicato. Ecco perché si tratta di uno studio molto interessante che potrebbe comportare notevoli pregressi in questo settore.