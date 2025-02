Secondo alcuni esperti, gli animali sarebbero in possesso di sensori in grado di rivelare i campi magnetici all’interno del nostro pianeta. Ecco cosa sappiamo.

Una nuova scoperta scientifica vede come protagonisti indiscussi gli animali. Secondo i fisici implicati in questo esperimento, alcune specie sarebbero in grado di percepire i campi magnetici relativi al limite quantistico grazie a dei sensori innati. Si tratta di una sorta di capacità che può essere descritta come una magneto-recessione e che, a quanto pare, sarebbe in atto da sempre anche se è riuscita a consolidarsi maggiormente in alcune specie.

Ad occuparsi di questi studi alcuni fisici dell’Università di Creta che hanno avuto la possibilità di analizzare alcuni animali e le loro potenzialità circa questo settore. Ovviamente, si tratta di processi complicati sono oggetto di studio da tantissimo tempo e che in più di occasione hanno messo in difficoltà l’uomo.

Da sempre si procede al calcolo della spinta della trazione di un campo magnetico, in maniera tale da riuscire a stabilire l’energia contenuta all’interno di quest’area. Questo però non ha fatto che degenerare in un ambiente poco sicuro che molto spesso ci porta a concentrarsi su elementi frivoli che, invece, alcuni animali riescono ad evidenziare proprio per questa capacità innata.

In che modo gli animali si avvicinano al magnetismo?

I due fisici dell’Università di Creta, Kominis e Gkoudinakis si sono quindi dedicati a diversi esperimenti per vedere in che modo gli animali riuscissero a capitale tale magnetismo e mettendoli a confronto con i sensori che l’uomo ha costruito negli anni. Alcuni studi si sono verificati nel 2019, quando sono stati presi in esame dei piccioni che, a quanto pare, sono in possesso di una capacità intrinseca che permette loro di rilevare la tensione circostante grazie a delle cellule ciliate site nell’apparato uditivo.

È quindi emerso che questi animali riescono ad associare determinate reazioni al campo magnetico percepito. optando quindi per dei cambiamenti e delle risposte diverse in base alla situazione. Un’altra spiegazione è quella che si rifà alla presenza di piccoli atomi di ferro che si trovano all’interno dei vari organismi, nei quali riuscirebbero ad agire e ad avere una correlazione con il magnetismo. Ovviamente questa ricerca è solamente in una fase iniziale, ma gli scienziati sono intenzionati a scoprire la sensibilità che queste specie animali dimostreranno circa questa loro capacità.