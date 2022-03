Samsung Galaxy M53: nuove immagini leakate prima del lancio

Sembra che finalmente Samsung avrà modo di lanciare presto sul mercato gli smartphone Galaxy M53 particolarmente discussi da molto tempo, seppur le prime date suggerite prevedevano che il tutto sarebbe avvenuto nella giornata del 27 marzo 2022, ma non abbiamo ancora avuto modo di ricevere maggiori novità in tal senso. In attesa di un debutto nel mese di aprile 2022, un’immagine emersa ha anticipato alcuni elementi del design non ancora confermati dai leak.

Stando a quanto mostrato, il tutto dovrebbe risultare diverso dagli A53 5G, device con cui è facile fare un paragone. Si parla nello specifico di un comparto fotocamere sul retro formato da quattro sensori, con sotto il LED flash. A quanto pare, il modulo offrirà una principale da 108 MP, con una 8 MP ultrawide e due sensori da 2 MP macro e di profondità. Per quel che riguarda i selfie, dovremmo trovare una fotocamera da 32 MP.

Per quel che riguarda le ulteriori specifiche, lo smartphone avrà uno schermo da 6,7 pollici, verosimilmente un AMOLED da 120 Hz, con SoC Dimensity 900 all’interno, il quale dovrebbe risultare simile agli Exynos 1280 per quel che riguarda le performance. Si parla poi di One Ui 4.1 basata su Android 12, di sicuro con una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W, di sicuro un ottimo risultato se si pensa alla media della compagnia.

Al momento il colosso non ha ancora avuto modo di parlare in maniera approfondita dei suoi device, anche se sembra che avremo finalmente modo di scoprire maggiori dettagli sulla questione nel giro di non troppo tempo, dato che si parla del reveal ormai da molto tempro e i leak in tal senso non sono di certo mancati. Staremo a vedere quando finalmente Samsung avrà quindi modo di approfondire tutti i dettagli sul device attraverso il reveal ufficiale.