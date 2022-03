OnePlus 10R: svelato il design e la scheda tecnica, due versioni in arrivo?

Nuova carrellata di informazioni sul OnePlus 10R, medio-gamma in arrivo a maggio. Forse la versione internazionale non avrà la ricarica a 150W.

Il OnePlus 10R non ha davvero più segreti. Una nuova carrellata di rumor ci offre maggiori informazioni sul prossimo medio gamma del brand cinese. A quanto pare verrà proposta in due versioni, una delle quali destinata probabilmente al mercato internazionale.

Da qui alla fine del 2022, OnePlus presenterà ben sei nuovi smartphone. Oggi è attesa la presentazione della versione internazionale del OnePlus 10 Pro. Il OnePlus 10R verrà presentato a maggio.

Come emerso pochi giorni fa, il OnePlus 10R sarà quasi sicuramente un rebranding del Realme GT Neo 3, smartphone di recente presentazione caratterizzato dalla ricarica più veloce sul mercato. 150W per una ricarica da 0 al 50% in appena 5 minuti.

Come il modello della realme, anche il OnePlus 10R avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120Hz e un processore MediaTek Dimensity 8100. Ci si aspetta, poi, un sistema a tripla camera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS accompagnato da ultra-grandangolo da 8MP e macro da 2MP.

Se la versione cinese del OnePlus 10R avrà quasi sicuramente la stessa ricarica a 150W vista sul realme GT Neo 3, altrettanto probabilmente la versione internazionale dello smartphone potrà contare su una batteria da 5.000mAh con supporto ad una ricarica rapida da 80W, e quindi meno performante.