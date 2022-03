Il OnePlus 10R sarà un rebranding del Neo GT 3 della realme?

Come raccontavamo solamente pochi giorni fa, OnePlus dovrebbe presentare sei nuovi smartphone entro la fine del 2022. Tra questi c’è anche il misterioso OnePlus 10R, uno smartphone di fascia media che, secondo nuove fonti, potrebbe essere un rebranding del nuovissimo realme GT Neo 3.

Stessa tecnologia, ma un logo diverso sulla scocca. Il realmen GT NEO 3 si è distinto per la sua tecnologia di ricarica a 150W ed è il primo smartphone al mondo a poter vantare una potenza di ricarica così elevata. Il dispositivo richiede appena 5 minuti di ricarica per raggiungere il 50% di autonomia.

Non sappiamo se il OnePlus 10R raggiungerà mai l’Italia. Anche perché realme vende tutti i suoi prodotti della linea GT anche in Europa, possibile che i due marchi vogliano pestarsi i piedi a vicenda? Sicuramente più di qualche utente sarebbe comunque interessato ad uno smartphone dotato delle specifiche del GT NEO 3 ma anche di Oxygen OS, l’interfaccia proprietaria di OnePlus. Quindi mai dire mai.

Se il rumor dovesse dimostrarsi attendibile, il OnePlus 10R dovrebbe quindi avere un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, il nuovo Dimensity 8100 e quindi fino a 12GB di RAM e 256GB di storage. Non mancherà nemmeno la ricarica a 150W, vera ciliegina sulla torta di questo dispositivo.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più. Questa settimana OnePlus presenterà la versione internazionale del OnePlus 10 Pro, l’appuntamento è fissato per le ore 16:00 del 31 marzo. Il 10R dovrebbe arrivare a maggio.