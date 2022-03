Pistol: la serie TV sui Sex Pistols uscirà a maggio, ecco le nuove immagini

Arrivano novità sul fronte che riguarda la serie TV realizzata da Danny Boyle sui Sex Pistols: il progetto intitolato Pistol arriverà su FX il 31 maggio, e sono state offerte anche le nuove immagini dedicate che mostrano gli interpreti della punk band.

Qui sotto trovate le nuove immagini di Pistol.

La serie arriverà su Hulu negli Stati Uniti, mentre in Paesi come il Regno Unito, Singapore, il Canada e la Nuova Zelanda sarà distribuita su Disney+. Non sono stati, al momento, forniti dettagli sulla distribuzione della serie in Italia, anche se è probabile che le puntate saranno visibili anche da noi su Disney+.

Pistol si basa sull’autobiografia del chitarrista Steve Jones’, intitolata Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol. Toby Wallace interpreterà lo stesso Jones, mentre Anson Boon sarà John Lydon, Christian Lees farà Glen Matlock, Louis Partridge interpreterà Sid Vicious, e Jacob Slater farà Paul Cook, Maisie Williams sarà l’icona punk Jordan, Thomas Brodie-Sangster interpreterà il manager Malcolm McLaren, e Talulah Riley sarà Vivienne Westwood.

Al centro del racconto ci sarà l’ascesa della popolarissima punk band, con la storia che sarà basata su ciò che è riportato nel libro di Steve Jones. Danny Boyle dirige e produce la serie, che è basata sulla sceneggiatura di Craig Pearce. Gli altri produttori esecutivi sono lo stesso Pearce, Tracey Seaward, Jones, Gail Lyon, Anita Camarata, Paul Lee e Hope Hartman.