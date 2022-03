iPhone SE 3: bassa domanda? Apple starebbe tagliando la produzione

Stando a quanto riportato di recente, sembra che Apple non se la stia passando particolarmente bene come si potrebbe immaginare per quel che riguarda i suoi iPhone SE di terza generazione. I dispositivi, infatti sarebbero stati penalizzati molto dall’attuale situazione globale legata alla guerra in Ucraina, che per il momento resta purtroppo stabile, ed ha avuto modo di nuocere anche agli affari del colosso di Cupertino.

Stando a Nikkei Asia, che riporta fatti di fonti non al momento non confermate, come ripreso da 9to5Mac il colosso avrebbe quindi deciso di ridurre la produzione dei nuovi dispositivi a pochissimi giorni dal lancio, decretando quindi in tal caso dei risultati ben sotto le aspettative, con i produttori che dovranno quindi fermarsi in parte e non esagerare nella realizzazione di molti dispositivi, almeno fino a che la situazione non cambierà.

Resta possibile che si tratti semplicemente di un problema di tipo stagionale, con Nikkei Asia che parla anche di come il colosso stia riducendo la produzione anche di alcuni modelli di AirPods al momento non ancora confermati in via ufficiale. Anche il noto analista Ming-Chi Kuo ha avuto di commentare la situazione sulla piattaforma di Twitter, svelando che ha deciso di rimodulare quindi le sue aspettative.

Stando a Kuo, per via della domanda bassa verranno venduti dai 15 ai 20 milioni dei nuovi iPhone SE 3 nel corso del 2022 e non dai 25 ai 30 milioni come era stato invece anticipato tempo a dietro. Per quel che riguarda tutti i dettagli in merito ai dispositivi dal basso prezzo, ma con l’anima degli iPhone 13 grazie al SoC A15 Bionic presente all’interno, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento con tutti i dettagli in tal senso, svelati nel corso dell’ultimo evento di Apple Peak Performance.