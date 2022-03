iPhone SE 3 annunciato, confermato il supporto al 5G

Nel corso del suo nuovo evento di marzo, Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i suoi nuovi iPhone SE 3, i quali supportano il 5G con il SoC A15 Bionic.

Si è parlato molto dei nuovi iPhone SE 3, dispositivi targati Apple che finalmente hanno avuto modo di farsi vedere nel corso del nuovo evento del colosso di Cupertino, e che come confermato, nonostante un prezzo di lancio alquanto budget, si presenteranno con moltissime potenzialità per gli utenti.

Il punto principale dei nuovi dispositivi è il supporto alla tecnologia del 5G grazie al SoC A15 Bionic scelto dal colosso, dopo che questo era già stato utilizzato con successo negli iPhone 13. Nonostante un design ben diverso quindi, all’effettivo i nuovi gioiellini si presentano con pressoché le stesse potenzialità dell’ultima serie ufficiale rilasciata.

Fra le novità confermate troviamo una migliore resistenza sia per la parte frontale che per quella posteriore, visto che sono stati scelti due vetri particolarmente resistenti e pronti a restare al passo con i tempi. Si parla inoltre della certificazione IP67, pronta a garantire la protezione parziale del dispositivo dall’acqua e dalla polvere. Nella parte centrale del display è presente il bottone fisico con Touch ID della compagnia.

Approfondendo le fotocamere del nuovo gioiellino, la compagnia ha avuto modo di confermare le ottime performance che l’unico sensore presente sul retro avrà modo di fornire, grazie anche a iOS 15, che come già visto permette un’ottimizzazione davvero ottima per i dispositivi. È stato confermato anche che il dispositivo continuerò a essere aggiornato ancora per molto tempo.

Per quel che riguarda la disponibilità, si parla nello specifico di un prezzo di partenza di 429 dollari, il che conferma il dispositivo come particolarmente economico, seppur si parlasse comunque di un ulteriore salto in avanti verso il basso da parte della compagnia. Con i preordini che inizieranno nella giornata di venerdì, la data di uscita dei nuovi dispositivi è attualmente fissata per il 18 marzo, si parla quindi di un debutto particolarmente vicino da tenere d’occhio. Come svelato, il dispositivo risulta ecosostenibile e realizzato con materiali riciclati.