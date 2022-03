Conosciamo già il prezzo in euro del OnePlus 10 Pro

Dopodomani finalmente OnePlus presenterà la versione internazionale del suo ultimo flagship. Dopo il fortunato lancio in Cina, il OnePlus 10 Pro arriverà anche in Europa e in Italia.

Grazie alla ‘svista’ di un rivenditore, ora conosciamo anche il probabile prezzo dello smartphone. In Europa il OnePlus 10 Pro sarà proposto ad 899€, in linea con il prezzo italiano del suo predecessore, il 9 Pro. Si parla chiaramente della versione base, con 8 / 128 GB.

In Cina OnePlus ha presentato già diversi modelli con più RAM e ROM, incluso un modello da ben 512GB di storage e con colorazione esclusiva chiamato ‘Extreme Edition’. Molto probabilmente in Italia arriverà anche una versione da 12 GB e 256 GB, mentre è plausibile che la Extreme Edition rimanga un’esclusiva del mercato cinese. Lo scopriremo molto presto.

Per celebrare il lancio del OnePlus 10 Pro, l’azienda ha mandato uno dei suoi smartphone ad un’altitudine di oltre 38.000 m per scattare “una foto perfetta” dell’orizzonte. Anche per il lancio del OnePlus 10 Pro, l’azienda ha continuato la sua collaborazione con Hasselblad.

Tra le altre cose, il comparto fotografico dello smartphone offrirà: colore a 10 bit, nuova modalità RAW+, una nuova Movie Mode e una fotocamera ultra grandangolare con un campo visivo di 150 gradi.

OnePlus quest’anno ha introdotto la nuova modalità Master Style, che offre accesso a tre diverse calibrazioni di colore realizzata in collaborazione con altrettanti fotografi, ambasciatori e partner di Hasselblad.