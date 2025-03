Apple punta sulla in Cina: maxi investimento da 99 mln di euro per produrre energia pulita

Apple ha annunciato l’avvio della seconda fase del suo Fondo per l’Energia Pulita in Cina, un’iniziativa lanciata originariamente nel 2018 insieme a 12 dei suoi principali fornitori con un investimento complessivo di 300 milioni di euro. Il progetto, che si inserisce nell’ambizioso piano di Cupertino di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, punta a rafforzare ulteriormente l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale nella sua catena di produzione globale.

“I nostri fornitori in Cina stanno promuovendo progressi di livello mondiale nei campi della produzione intelligente e della produzione verde”, ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, in un comunicato pubblicato sul sito cinese dell’azienda. “Con il lancio della seconda fase del Fondo per l’Energia Pulita in Cina, siamo onorati di approfondire la nostra connessione con i fornitori in tutto il paese.”

Obiettivi ambiziosi e risultati concreti

La nuova fase del Fondo mira ad aggiungere alla rete elettrica cinese 550.000 megawattora di energia eolica e solare, con la speranza che questa capacità possa crescere ulteriormente attraendo nuovi investitori. Si tratta di una scommessa importante che punta a consolidare i risultati già ottenuti con la prima fase dell’iniziativa, che entro il 2024 ha creato oltre 1 gigawatt di progetti solari ed eolici distribuiti in 14 delle 23 principali province cinesi.

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia ambientale di Apple, che sostiene di aver già raggiunto un importante traguardo: circa due terzi della sua produzione in Cina, nazione sta marciando spedita verso l’obiettivo della neutralità climatica, è attualmente alimentata da energia rinnovabile. Questo dato è particolarmente significativo considerando l’enorme volume produttivo che l’azienda di Cupertino mantiene nel paese asiatico.

Apple non ha rivelato quali fornitori partner siano coinvolti in questa seconda fase del Fondo. Nel 2018, i 12 partner iniziali includevano nomi di primo piano nel panorama manifatturiero come Catcher Technology, Compal Electronics, Corning Incorporated, Golden Arrow, Jabil, Luxshare-ICT, Pegatron, Solway, Sunway Communication e Wistron. Da allora, tuttavia, il panorama dei fornitori è cambiato significativamente: Luxshare ha acquisito una partecipazione di maggioranza nell’impianto di produzione di iPhone di Pegatron in Cina e ha acquistato due filiali cinesi di Wistron. Analogamente, Catcher Technology ha venduto i suoi principali stabilimenti cinesi a Lens Technology nel 2020.

Gli sforzi di Apple per diventare carbon neutral hanno già ricevuto riconoscimenti internazionali, tra cui un premio UN Climate Action, mentre Lisa Jackson, responsabile delle iniziative ambientali dell’azienda, è stata premiata per il suo lavoro nel settore. Greenpeace ha regolarmente elogiato l’impegno ambientale dell’azienda di Cupertino.