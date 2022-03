Un OnePlus 10 Pro è stato inviato a 38.000 metri di altezza, questo è quello che ha ripreso

Ci siamo, l’atteso OnePlus 10 Pro sta per arrivare anche in Europa e in Italia. L’evento di lancio per la versione internazionale del flagship phone è attesa per il 31 marzo, alle ore 16:00. In quell’occasione verranno presentate le specifiche ufficiali della versione dello smartphone destinata anche al mercato italiano.

Il OnePlus 10 Pro è già disponibile da diversi mesi in Cina, dove ha ottenuto un discreto successo registrando il miglior debutto della storia di OnePlus. Sappiamo che, almeno in piccola parte, la versione internazionale differirà dal modello presentato in Cina. Ad esempio l’interfaccia non sarà ColorOS, ma Oxygen OS 12, basato su Android 12.

Per festeggiare l’imminente lancio del prodotto anche in Europa, OnePlus ha presentato la campagna ‘Capture the Horizon‘, una sfida estrema: un OnePlus 10 Pro è stato inviato a 38.000 metri di altezza, sopportando venti di 200 km/h e temperature fino a -60 °C, per scattare la foto perfetta dell’orizzonte.

Inutile dire che il risultato di questa impresa è mozzafiato.

Il viaggio nella stratosfera è stato reso possibile da un modulo estremamente leggero legato a un pallone sonda, che ha protetto i telefoni dalle temperature esterne. Inoltre, è stata sviluppata un’applicazione che, facendo funzionare a distanza i dispositivi, ha permesso di scattare le foto al momento perfetto e con le impostazioni appropriate. Grazie a dei calcoli meteorologici, i moduli contenenti i telefoni sono stati recuperati e hanno rivelato alcune immagini spettacolari dell’orizzonte

si legge nel comunicato inviato alla redazione di Lega Nerd da OnePlus.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 31 marzo. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i nuovi prodotti di OnePlus. Da qui alla fine del 2022 sono attesi ben sei nuovi smartphone.