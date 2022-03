Spriggan: nuovo teaser trailer e foto della serie anime per Netflix

Tratto dal manga edito da Shogakukan, scritto da Hiroshi Takashige e illustrato da Ryoji Minagawa, arriva il 18 giugno su Netflix Spriggan, serie anime diretta da Hiroshi Kobayashi di cui oggi vi mostriamo il nuovo teaser trailer e le prime foto.

La sceneggiatura della nuova serie è opera di Hiroshi Seko, mentre il Character Design di Shuhei Handa, con la produzione in mano a David production.

Questa la sinossi ufficiale:

Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell’uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta. In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal “potere” inimmaginabile. Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio per l’eternità: “Proteggi i reperti dai malvagi”. Prendendo il messaggio alla lettera, un’organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato. Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan. Il leggendario fumetto che ha travolto gli anni ’90 si reinventa con il brio delle animazioni in 2D e della computer grafica in 3D! Vivi questa autentica serie avventurosa ricca di scene d’azione e di passione per le civiltà antiche: una gemma che torna a splendere dopo oltre 30 anni!

Leggi anche: