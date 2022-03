Samsung Galaxy S23 in arrivo con Snapdragon 8 Gen 2?

Sembra che nel giro di non troppi mesi i tempi saranno maturi per gli Snapdragon 8 Gen 2, i quali potrebbero finire all'interno degli smartphone Samsung Galaxy S23.

Abbiamo visto da poco tempo i Samsung Galaxy S22 arrivare sul mercato, e a quanto pare i tempi sembrano già maturi per parlare dei Samsung Galaxy S23. La nuova serie si è presentata con diversi cambiamenti rispetto al passato, fra cui l’assenza del Note che ha lasciato posto agli Ultra, con tutti i device che all’interno hanno offerto il SoC top-end Snapdragon 8 Gen 1 nella maggior parte del mondo, con il quali equivalente Exynos 2200 in Italia.

A quanto pare però, il colosso è già al lavoro sui nuovi S23, che stando a PhoneArena avrebbero come nome in codice ancora non ufficiale Project Diamond. Al contrario di quel che si potrebbe immaginare, proprio i nomi in codice nascondono spesso degli importanti indizi, ed è probabile che quest’ultimo abbia avuto modo di anticipare la presenza degli Snapdragon 8 Gen 2 che potrebbero fare il loro debutto nella nuova serie.

Qualcomm ha già avuto modo di annunciare tempo a dietro i modem Snapdragon X70 che con ogni probabilità finiranno nei nuovi dispositivi, con supporto ai 10Gbps del 5G, ed è probabile che spiegato sulle pagine di GizChina che il nome Diamond si riferisca proprio ad un’aggiunta di questo tipo. Al momento, si tratta di mera speculazione e non sappiamo all’effettivo quali dispositivi vedremo arrivare nel corso del prossimo anno e con quali opportunità e SoC all’interno questi si presenteranno, visto che gli S22 hanno appena avuto modo di arrivare sul mercato.

Tuttavia, è già noto che Samsung sembra pronta a investire molto nel mondo dei pieghevoli, arrivando addirittura ad aggiungere un terzo dispositivo alla sua classica lineup, di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio, ma che risulta particolarmente interessante, seppur da confermare. Abbiamo avuto modo di approfondire la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.