Samsung potrebbe svelare un nuovo pieghevole dopo Z Fold 4 e Flip 4

Investendo nel mercato dei dispositivi pieghevoli, Samsung si è trovata ad annunciare e lanciare sul mercato diversi dispositivi che hanno avuto modo nel corso degli ultimi anni di settare dei nuovi standard particolarmente alti, con la situazione che ha avuto modo anche di migliorare ulteriormente grazie ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

In attesa che il colosso abbia modo di annunciare dei nuovi modelli per quest’anno, che salvo colpi di scena dovrebbero prendere il nome di Z Fold 4 e Z Flip 4, è emerso che a quanto pare un ulteriore gioiellino potrebbe entrare a far parte della famiglia Z, con un nuovo sistema di curvatura dello schermo.

Il tutto è stato anticipato da Galaxy Club, che ha trovato un nuovo device nella famiglia dei pieghevoli prima che questo sia stato annunciato, con nome in codice N4.

C’è infatti da dire che al momento non ci sono informazioni di alcun tipo in merito al dispositivo in questione, il quale infatti avrà modo di essere svelato a quanto pare solamente nel giro di qualche mese, risultando pronto per sorprendere i fan del colosso sudcoreano.