Samsung Galaxy M53 5G: appare anche la certificazione del Bluetooth

Samsung si sta preparando a quanto pare a un altro anno pieno di novità piuttosto interessanti, visto che sembra che vedremo nel corso del 2022 ulteriori dispositivi di ogni tipo. Parliamo nello specifico di nuovi device della serie M dopo che Galaxy M33 ed M23 si sono presentati, con i nuovi Galaxy M53 5G che sembrano ormai pronti per farsi vedere. Abbiamo già visto le specifiche emergere di recente, con Geekbench che ha infatti anticipato molteplici dettagli, e con un’ulteriore certificazione Bluetooth SIG che ha ribadito l’esistenza del dispositivo.

Al momento, le ulteriori informazioni hanno solo sottolineato che il dispositivo dovrebbe presentarsi nelle mani dei consumatori con supporto al Bluetooth 5.2, seppur ci siano già molteplici specifiche che sono state anticipate. Sembra infatti che il nuovo telefono arriverà sul mercato con all’interno il SoC Dimensity 900 5G, con due versioni da 6 e 8 GB di RAM. Si parla poi di One UI 4.1 o 4.0 basata su Android 12, con il tutto che al momento non risulta chiaro.

I leak anticipano la presenza di uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e tecnologia AMOLED, con un refresh rate di 120 Hz che non può mancare. Pare che sul retro sarà presente una fotocamera da 108 MP, accompagnata da un 8 MP ultrawide e da due sensori da 2 MP macro e di profondità, con invece 32 MP per i selfie.

Non resta che aspettare le conferme ufficiali sul tutto, con l’ipotesi che il gioiellino abbia una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W, di sicuro un buon risultato per un telefono di fascia media di questo tipo. Non ci sono al momento dettagli neanche per quel che concerne il prezzo a cui il nuovo gioiellino potrebbe presentarsi nel nostro paese. C’è da dire che l’annuncio era atteso per il 27 marzo, ma non ci sono presenti per ora aggiornamenti a riguardo.