OnePlus 10 Pro arriverà presto in Italia, confermato l’evento di marzo

Dopo che i OnePlus 10 Pro sono stati lanciati per il mercato cinese, molti utenti attendevano con ansia un annuncio della compagnia che confermasse quando i dispositivi sarebbero finalmente stati portati nel resto del mondo, anche per quel che riguarda l’Italia. Adesso, l’azienda ha avuto modo di svelare che i suoi dispositivi flagship verranno portati in tutto il mondo esattamente il 31 marzo, sul finire del primo quarto di anno del 2022, solamente circa tre mesi dopo che questi sono arrivati in Cina.

Anche l’Europa è per fortuna confermata fra i paesi in cui i gioiellini verranno lanciati, ma c’è purtroppo da dire che non ci sono al momento dettagli in merito al prezzo. Per parlare della situazione e fornire tutte le novità sulla questione, il colosso ha però annunciato un evento che avrà luogo esattamente alle 15:00 del 31 marzo, e permetterà agli utenti di dare uno sguardo al futuro dei telefoni in questioni per quel che riguarda l’Europa.

Immaginando che i dispositivi mantengano le proprie specifiche tecniche da top di gamma, dovremmo trovarci con device che offrono uno schermo da 6,7 pollici OLED da 120 Hz di refresh rate, con batteria da 5.000mAh compatibile con ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W. All’interno dovrebbe essere incluso ancora una volta il SoC Snapdragon 8 Gen 1, con fotocamera da 48 MP sul retro accompagnata da una 50 MP ultrawide e da un’ultima 8 MP telephoto. Si parla poi di 32 MP dedicati al sensore dei selfie.

Non c’è comunque da aspettarsi in quest’occasione il lancio di una qualsivoglia versione non Pro del dispositivo, che infatti a quanto pare non avrà comunque modo di arrivare. Per quel che riguarda tutte le conferme e i dettagli, non serve quindi che attendere il nuovo imminente evento che si terrà nel giro di solamente qualche giorno.